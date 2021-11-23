Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих петербуржцев, которых обвинили в гибели человека под колесами бронетранспортера. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

БТР 82-А Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел в конце ноября 2020 года на Гатчинском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 38-летний погибший был предпринимателем и реконструктором. По данному факту было возбуждено угольное дело пп. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

«В качестве обвиняемых по делу проходят главный постановщик военно-исторических реконструкций Петербурга и Ленобласти, соучредитель «Красной звезды» Павел Бараненко, председатель правления организации Александр Торопов и предприниматель Алексей Киселев», — отмечает издание «Фонтанка».

По версии следствия, обвиняемые на коммерческой основе осуществляли незаконную деятельность по оказанию услуг с использованием самоходных машин (списанных образцов военной техники), не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате этого в процессе проведения мероприятия в военном стиле в Красном Селе произошел наезд бронетранспортера на мужчину, от чего тот скончался.

«Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее учредитель межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организации «Красная Звезда» Павел Бараненко проходил по другому уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года в парке 300-летия Санкт-Петербурга на броне макета советского танка Т-60 за 300 рублей катали всех желающих в рамках военно-патриотического фестиваля. Во время одного из таких заездов с танка упали три человека, в том числе двое детей. Молодой человек попал под гусеницу танка и получил переломы и травмы. Дети сумели увернуться и серьезно не пострадали.

В ходе судебного процесса потерпевшие просили прекратить уголовное преследование подсудимого в связи с примирением сторон. Ущерб со стороны Бараненко был полностью возмещен. Районный суд тогда прекратил дело и освободил Бараненко от уголовной ответственности.

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