Вашингтон, , 18:12 — REGNUM В США в возрасте 56 лет умерла Малика Шабазз, одна из шести дочерей Малкольма Икс, лидера борьбы за гражданские права, сообщает 23 ноября Associated Press.

Афроамериканец gypsyborn2013

Шабазз была найдена в понедельник, 22 ноября, в своем доме в Бруклине. Представитель полиции заявил, что смерть женщины наступила от естественных причин.

Малика и ее сестра-близнец Малаак были младшими дочерьми Малкольма Икс, который был убит 21 февраля 1965 года.

Отметим, что Малика скончалась через несколько дней после того, как двое из трех мужчин, осужденных за убийство Малкольма Икс, были оправданы.

Напомним, что ранее в Анкаре, Турция, заменили таблички с названием улицы возле нового здания посольства США. Теперь вместо указателей на 1478-ую улицу на столбах закреплена табличка с надписью «улица Малкольма Икс».