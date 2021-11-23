Вашингтон, 23 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В США в возрасте 56 лет умерла Малика Шабазз, одна из шести дочерей Малкольма Икса, лидера борьбы за гражданские права, сообщает 23 ноября Associated Press.

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Шабазз была найдена в понедельник, 22 ноября, в своем доме в Бруклине. Представитель полиции заявил, что смерть женщины наступила от естественных причин.

Малика и ее сестра-близнец Малаак были младшими дочерьми Малкольма Икса, который был убит 21 февраля 1965 года.

Отметим, что Малика скончалась через несколько дней после того, как двое из трех мужчин, осужденных за убийство Малкольма Икс, были оправданы.

Напомним, что ранее в Анкаре, Турция, заменили таблички с названием улицы возле нового здания посольства США. Теперь вместо указателей на 1478-ую улицу на столбах закреплена табличка с надписью «улица Малкольма Икс».