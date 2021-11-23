Москва, , 17:50 — REGNUM Межправительственное соглашение между Россией и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей продлевается, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы завершили внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола о продлении срока действия российско-китайского межправительственного Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ.

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