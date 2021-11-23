Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России по плаванию из Новосибирской области Александр Ильин и его воспитанница, пловчиха Виталина Симонова, оказались фигурантами административного и уголовного дел после того, как мужчину задержали в международном аэропорту «Пулково» за отказ надеть маску в общественном месте. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Instagram.com/vita_simonova Задержание тренера по плаванию Александра Ильина (цитата со страницы Виталины Симоновой)

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Как стало известно, задержание тренера произошло 22 ноября в «Пулково». Сотрудникам полиции пришлось применять физическую силу к 63-летнему мужчине, после того как он отказался надеть медицинскую маску и оказал сопротивление при задержании. Момент, когда правоохранительные органы надевали на Ильина наручники, засняла 29-летняя пловчиха Симонова и опубликовала запись в социальной сети, вызвав широкий резонанс.

Как уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в отношении тренера заведено административное дело по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Материалы об административном правонарушении направлены органами внутренних дел для рассмотрения в суд. В случае, если его вина будет доказана, заслуженному тренеру России грозит административный штраф до 4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Что касается спортсменки, то она стала фигурантом уже уголовного дела. Наблюдая за задержанием своего тренера, по версии следствия, женщина «из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России».

«В отношении нее следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время будет предъявлено обвинение», — подытожили в ведомстве.

В случае, если суд признает Симонову виновной, ей грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Вместе с тем в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу пообещали, что в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, которые, как следует из видеозаписи, вдвоем задерживали мужчину и заламывали ему руки, надевая наручники.