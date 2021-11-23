Новосибирск, 23 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Поликлиники в рамках ГЧП-проекта в Новосибирске получили положительные заключения госэкспертизы. Об этом сообщила Группа «ВИС».

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Проект реализуется по соглашению о государственно-частном партнёрстве между министерством здравоохранения Новосибирской области и Седьмой концессионной компанией, входящей в Группу «ВИС».

Современные амбулаторно-поликлинические учреждения общей мощностью 6467 посещений в смену появятся в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах Новосибирска. Поликлиники будут государственными учреждениями здравоохранения, и медицинские услуги в них будут оказываться в рамках системы Обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что на сегодняшний день положительные заключения Госэкспертизы получены по проектам всех семи поликлиник.