Москва, 23 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Военно-воздушных сил США заметно активизировали свои полёты в непосредственной близости от восточной государственной границы России, угрожая, в том числе, и Китаю, заявил 23 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

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По данным Минобороны РФ, если в 2019 году «стратеги» ВВС США появлялись над Охотским морем трижды, то за 2020 год таких полётов было уже 22.

«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полётов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки выполнила 22 полёта, в то время как в 2019 году их было всего три», — сказал Шойгу.

Министр обороны России подчеркнул, что «в ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».

«На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах», — отметил глава российского военного ведомства.