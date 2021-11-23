Вашингтон, 23 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис объявила об инвестициях администрации президента США Джо Байдена в размере $1,5 млрд для решения проблемы нехватки работников здравоохранения в бедных районах, сообщает 23 ноября Associated Press.

(сс) Mark Warner Камала Харрис

Средства направят в национальный корпус медицинских работников, корпус медсестер и программы восстановления после употребления психоактивных веществ.

Харрис объяснила, что решение администрации направлено на то, чтобы инвестировать в кадры здравоохранения и обеспечить доступ к справедливому медицинскому обслуживанию для всех американцев.

Неудивительно, что штатам приходится восстанавливать кадровый состав. Ведь совсем недавно по стране прошла волна увольнений невакцинированных работников. Так, крупнейшая частная медицинская организация Нью-Йорка уволила около 1400 сотрудников, которые отказались делать прививку от COVID-19. Ранее власти начали избавляться от невакцинированных учителей государственных школ, а Верховный суд США отверг иск преподавателей, которые заявили, что мандат на вакцинацию нарушает права человека.