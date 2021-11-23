Брянск, 23 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Прямую линию с жителями региона начал 23 ноября в 17:00 губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Трансляция впервые ведётся сразу на нескольких площадках. С начала работы кол-центра по сбору вопросов от жителей поступило более 1,6 тысячи обращений. Наибольшую активность показали жители Брянска. Самыми популярными являются вопросы по направлениям ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог и социальной сферы.

В правительстве региона пообещали взять на рассмотрение каждое обращение вне зависимости от того, прозвучит ли оно в эфире.