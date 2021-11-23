Москва, 23 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России ежедневно проходят в среднем более 500 тысяч человек. Об этом сообщил 23 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Вакцинация идёт активно. Средний темп вакцинации сейчас составляет более 500 тысяч человек в сутки», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшую неделю прививки от коронавируса получили 3,16 миллиона человек.