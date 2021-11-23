София, 23 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Болгарии 24 ноября объявлен национальным днем траура по жертвам сразу двух трагедий: катастрофы автобуса на автомагистрали «Струма» в Перникской области и пожаре в доме для престарелых в селе Рояк Варненской области. Об этом 23 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Как ожидается, в этот день в стране будут отменены любые увеселительные мероприятия, а в программы местных телевизионных каналов и радиостанций будут внесены соответствующие изменения.

Комментируя это решение, премьер-министр служебного правительства Болгарии Стефан Янев заявил:

«Мы отдадим дань памяти погибших и сделаем все возможное, чтобы этого не повторилось».

Болгарские власти рассматривают вопрос выделения компенсации родным и близким погибших. О размерах возможных соответствующих выплат не сообщается.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 23 ноября в результате пожара в доме для престарелых в с. Рояк на Северо-востоке Болгарии погибли девять человек. Ранее на шоссе «Струма» загорелся с туристами из Северной Македонии: погибли 46 человек.