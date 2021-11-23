Архангельск, , 17:20 — REGNUM Трое молодых учёных из Архангельска получили из рук мэра города Дмитрия Морева награды за научные открытия. Об этом градоначальник сообщил в соцсетях.

Награда Https://vk.com/id40615930

Памятные нагрудные знаки из холмогорской резной кости и денежные премии получил преподаватель Северного (Арктического) федерального университета Александр Волков, получивший данные о влиянии электричества на свойства льда. Его разработка, как отметили в мэрии, может быть полезна Архангельску при организации ледовых переправ, определении маршрута ледоколов.

В числе награжденных — также врачи-стоматологи и ученые из Северного госмедуниверситета Дарья и Вячеслав Поповы изобрели гель для лечения полости рта с использованием водорослей. Скоро препарат появится в продаже.

«Молодые ученые доказали перспективность свои исследований и получили премии. Пусть это станет успешным стартом для их развития», — написал Дмитрий Морев.

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