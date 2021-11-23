Ярославль, 23 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Ярославской области выпущено экстренное предупреждение МЧС — регион ждёт ухудшение погоды. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ярославской области со ссылкой на местных синоптиков.

ИА REGNUM Метель

Днём 24 ноября в области ожидается снегопад, метель и усиление ветра до 15 метров в секунду. Местами метеорологи прогнозируют гололедицу.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи», — предупредили в ГУ МЧС по Ярославской области

Также в ведомстве не исключают рост числа травм у ярославцев.