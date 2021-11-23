Москва, 23 ноября 2021, 17:19 — REGNUM Поздравление российский президент Владимир Путин направил Румену Радеву в связи с его переизбранием на пост болгарского президента, сообщили 23 ноября в пресс-службе Кремля.
В поздравительной телеграмме президент России отметил, что уверенная победа Радева на выборах свидетельствует о доверии к нему граждан республики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Радев во втором туре выборов президента Болгарии, состоявшемся 21 ноября, набрал 66,70% голосов. Он избран президентом на второй срок.
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