Путин поздравил Радева с переизбранием на пост президента Болгарии
Москва, 23 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Поздравление российский президент Владимир Путин направил Румену Радеву в связи с его переизбранием на пост болгарского президента, сообщили 23 ноября в пресс-службе Кремля.
President.bg
Румен Радев у телефона
В поздравительной телеграмме президент России отметил, что уверенная победа Радева на выборах свидетельствует о доверии к нему граждан республики.
«Рассчитываю, что Ваша деятельность на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Радев во втором туре выборов президента Болгарии, состоявшемся 21 ноября, набрал 66,70% голосов. Он избран президентом на второй срок.