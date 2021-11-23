Москва, 23 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Общее количество пациентов с коронавирусом в России снижается, но всё ещё остаётся на высоком уровне. Об этом 23 ноября заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Общее количество активных случаев снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико — это более 1,072 миллиона граждан», — сказал он.

Как уточнил глав Минздрава, на сегодняшний день более 860 тысяч пациентов с коронавирусом проходят лечение амбулаторно, ещё свыше 212 тысяч находятся в стационарах.

При этом запас больничных мест для больных COVID-19 сохраняется — на данный момент по всей стране развёрнуто 273 тысячи коек для таких пациентов, сообщил Мурашко.