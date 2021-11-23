Иваново, 23 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Иванове более 40 автомобилей скорой медицинской помощи оборудовали тревожной сигнализацией. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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Сигнализацию установили в рамках сотрудничества между управлением вневедомственной охраны Росгвардии по Ивановской области и ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Иваново» по комплексной безопасности медицинских учреждений и медработников.

Теперь в случае экстренной ситуации фельдшер бригады скорой помощи может оперативно подать сигнал тревоги из любого района города с помощью планшета со специальным приложением либо с брелока с тревожной кнопкой сигнализации. Сигнал будет передан ближайшему к месту нахождения бригады скорой экипажу росгвардейцев.

«Система призвана не только обезопасить медиков, но и исключить возможные факторы, которые могут помешать их работе», — прокомментировал начальник вневедомственной охраны Ивановской области полковник полиции Андрей Лаур.

Такую систему безопасности планируют внедрять и в других муниципальных образованиях области.