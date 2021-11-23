Ярославль, , 17:13 — REGNUM Доход врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева за 2020 год составил чуть более 70 млн рублей. Декларация о доходах размещена на портале правительства региона.

Михаил Евраев Yarregion.ru

Как уточнили в областном правительстве, непосредственный заработок (на основном месте работы и от педагогический или научной деятельности) Михаила Евраева составил 8,8 млн рублей за год. Основная часть средств (около 60 млн рублей) была получена от продажи недвижимости, полученной по наследству от родителей.

На данный момент Михаил Евраев является собственником трёх квартир площадью 72, 73 и 45 квадратных метра, двух машиномест (11 и 12 квадратных метров). Кроме того, у Михаила Евраева два автомобиля марки Фольксваген: Тигуан 2012 года выпуска и Туарег 2016 года выпуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Михаил Евраев работал заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.