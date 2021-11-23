Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM В Ленинградской области с помощью привлечения инвесторов собрали 5 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Дольщики 77metrov.ru

«Ленинградская область сегодня находится в зеленой зоне рейтинга Минстроя по объемам восстановления прав граждан. Только в этом году свои квартиры получат более 5000 семей, что составляет около 25% от общего количества всех дольщиков, купивших жилье в домах, которые вошли в список проблемных», ― заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рамках встречи губернатора с депутатами Заксобрания Ленинградской области обсуждались вопросы, связанные с долевым строительством в регионе. Для решения проблем в этой сфере регион привлекает новых инвесторов для достройки «брошенных» домов. С помощью этого способа уже удалось достроить 38 новостроек.

Отметим, что также регион обращается за поддержкой к фонду защиты прав граждан. По этой программе Ленобласть получит около 7,5 млрд рублей от этой организации. Остальную половину средств выделят из бюджета Ленинградской области.

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