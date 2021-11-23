Херсон, 23 ноября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Веерные отключения электроэнергии начались в населённых пунктах Херсонской области Украины, заявил 23 ноября первый замглавы Херсонского областного совета Егор Устинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, с начала ноября веерные отключения уже происходили «в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах».

«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет — это полный абсурд», — сообщил Устинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о высокой вероятности веерных отключений электричества в городе, отметив при этом, что в результате могут погибнуть люди, использующие кислородные концентраторы в ходе лечения от COVID-19.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону.