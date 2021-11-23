Ярославль, 23 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Юбилейном парке Ярославля в морозы провели укладку травяного газона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Газон в парке

В парке с августа идет оборудование спортивной площадки и благоустройство территории. Работы проводятся в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Как ранее сообщало ИА REGNUM председатель муниципалитета Артур Ефремов предлагал перенести часть благоустройства на 2022 год и закончить озеленение весной при плюсовых температурах.

Однако 23 ноября в парке начали расстилать травяной газон. В администрации Юбилейного пояснили, что газон привезли из «Горзеленхозстроя», предварительно сняв на участках холодный слой земли. Приживётся ли трава в такую погоду, никто не знает. Параллельно на объекте шел процесс установки резинового покрытия для спортивной площадки. Днём, во время проведения работ, 23 ноября термометр показывал — 5 градусов.

Укладка резинового покрытия

Подрядчиком по муниципальному контракту выступает ООО «Ярдорремстрой», в мэрии Ярославля настаивают на завершении работ в парке до конца ноября.