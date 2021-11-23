Тбилиси, 23 ноября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Сторонники находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 23 ноября отметили в грузинской столице 18-летие так называемой революции роз, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии

На нескольких городских мостах через реку Куру сторонники Саакашвили, размахивая флагами Грузии и Европейского союза, вывесили баннеры «Революция роз» и «Free Misha». В интервью грузинским СМИ оппозиционные активисты заявили, что в 2003 году Грузия окончательно выбрала западный путь развития. Однако сейчас «символ борьбы за настоящую свободу и символ победы в этой борьбе», Михаил Саакашвили, «преследуем и захвачен русскими спецслужбами». Оппозиционеры обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в том, что она «бросила под ноги» независимость страны, отказалась от интеграции с Западом и взяла курс на сотрудничество с Россией.

Напомним, что в ноябре 2003 года в Грузии был осуществлён государственный переворот, свергнувший Эдуарда Шеварднадзе и приведший к власти Михаила Саакашвили.