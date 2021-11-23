Москва, 23 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. 23 ноября пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что руководству клуба удалось продлить контракт с 29-летним украинским центральным защитником Иваном Ордецом. Новое соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2023/24.

Алексей Колчин ИА REGNUM Иван Ордец

В текущем сезоне Иван Ордец принял участие в шестнадцати матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Спартака». На счету футболиста три желтые карточки.

Ордец выступает за «Динамо» с 1 июля 2019 года после ухода из донецкого «Шахтера» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость украинского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

После первого круга чемпионата России «Динамо», набрав 29 очков, идет на второй позиции в турнирной таблице лиги.