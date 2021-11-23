Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Петербургские владельцы небольших баров и ресторанов, в преддверии новогодних корпоративов, попросили Смольный смягчить COVID-ограничения, а именно отменить «комендантский час» (запрет на приём посетителей после 23 часов), введенный с 8 ноября. Об этом 23 ноября сообщает издание «Деловой Петербург».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан без посетителей

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Более 50 ресторанов, владельцы небольших заведений в центре Петербурга негодуют. Выжить на этом рынке и до пандемии было непросто, а после того, как пришла эпидемия, стало еще сложнее. Добавили проблем многочисленные ограничения, которые принимают городские власти, чтобы остановить распространение вируса и снизить нагрузку на медиков.

«Предприятия общественного питания Санкт-Петербурга функционируют в ограниченном режиме с июня 2021 года и, учитывая необходимость данных мер в период, когда они были введены, мы считаем, что с переходом на новую систему контроля заболеваемости, необходимость в ограничении режима работы предприятий общественного питания отсутствует, при условии нахождения на предприятии только привитого персонала и посетителей с QR-кодами», — говорится в письме рестораторов.

Авторы письма указывают на то, что с 1 декабря посещение заведений общепита в Петербурге будет возможно только по QR-коду, и сохраняющийся запрет на ночную работу выглядит избыточным. Снятие ограничений на режим работы предприятий общепита, по мнению рестораторов, может стать мерой, которая простимулирует непривитых горожан пройти вакцинацию.

Напомним, согласно пункту 2.1.22 действующей редакции постановления правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13 марта 2020 года, кафе и рестораны должны закрываться в 23:00 и не имеют права обслуживать посетителей с этого времени до 06:00.