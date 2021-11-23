Москва, , 17:09 — REGNUM Все коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта готовности к зиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Москва. Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными федеральными ведомствами», — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, паспорта готовности выдавались по итогам проверок.

«Городские службы провели комплекс гидравлических и температурных испытаний на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и станции, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети. Все системы и оборудование тщательно проверяли и тестировали, чтобы обеспечить их бесперебойную работу», — уточнил Пётр Бирюков и добавил, что в настоящее время городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу — 48%, газоснабжению — 23%, водоснабжению — 53%, электросетям — 19% и водоотведению — 41%.

Также столица имеет резервы по топливу — 365 тыс. тонн по углю, 378 тыс. тонн по мазуту и 24,9 тыс. тонн по дизельному топливу.

Заместитель мэра подчеркнул, что на случай нештатных ситуаций, которые могут возникнуть подготовлены свыше 1,4 тыс. аварийных бригад. Они оснащены всей необходимой спецтехникой, аварийными источниками электро‑ и теплоснабжения.