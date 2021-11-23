Манчестер, Великобритания, 23 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Завтра, 24 ноября, в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче пятого тура группы A Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 примет «Пари Сен-Жермен». В заявку парижского клуба на матч попал 35-летний испанский защитник Серхио Рамос. Этот матч может стать дебютным для испанца в составе «ПСЖ». Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба французской команды.

Ruben Ortega Серхио Рамос

В последний раз «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» играли между собой 28 сентября. Тот матч завершился уверенной победой французской команды со счетом 2:0 благодаря голам Идриссы Гейе и Лионеля Месси.

Серхио Рамос перешел в «Пари Сен-Жермен» 8 июля 2021 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Текущее соглашение испанского защитника с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.