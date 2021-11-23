Сочи, Краснодарский край, 23 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Оставаться в контакте с руководством Палестины пообещал президент России Владимир Путин на встрече в Сочи 23 ноября с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Сочи, 11 мая 2017 года

Владимир Путин «Мы остаёмся в контакте с Вами».

Президент России завершил этими словами прощание с Аббасом, который 23 ноября посетил РФ c официальным визитом. Переговоры проходили в сочинской резиденции российского президента Бочаров Ручей.