Иерусалим, , 17:07 — REGNUM На рассмотрение Кнессета (парламента Израиля) внесён законопроект об изучении в школах истории советских евреев. Законопроект предложен депутатом от партии «Наш дом Израиль» Элиной Бардач-Яловой.

Кнессет Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект предлагает внести изменения в Закон о государственном образовании, предусматривающий изучение истории советских евреев как части обязательной школьной программы. По мнению авторов законопроекта, в школе должны изучаться такие темы, как роль советских евреев во Второй мировой войне, «катастрофа» советского еврейства, борьба советских евреев за переселение в Израиль, их вклад в становление Государства Израиль и многое другое.

По словам Бардач-Яловой, сегодня в израильских школах история советских евреев практически не изучается. «Это тем более абсурдно, поскольку русскоязычные репатрианты сейчас составляют около 13% населения Израиля. С момента создания Государства Израиль сюда приехали около 1,5 миллионов репатриантов из стран постсоветского пространства. Некоторые из них были ключевыми фигурами в построении нашего государства еще до его создания и сделали очень многое в различных областях, став, таким образом, частью наследия Израиля и его истории», — сказала она.

Также депутат напомнила, что советские евреи составили 40% всех жертв Холокоста, и более трети от всех евреев, сражавшихся в союзных армиях.

«Кроме того, евреи были одной из основных целей преследований со стороны коммунистического режима, который на протяжении десятилетий пытался отрицать их еврейскую идентичность и разорвать их связь с национальным еврейским коллективом. С другой стороны, Государство Израиль совершило исторический прорыв, в результате тяжелой борьбы, не имеющей аналогов в еврейской истории, добившись права на репатриацию для советских евреев. К сожалению, до сего момента этот важнейший пласт еврейской истории остается вне рамок школьной программы, и я убеждена, что это необходимо изменить», — передаёт её слова издание newsru.co.il.