Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Антимонопольный орган Италии оштрафовал Amazon и Apple на общую сумму в $225 млн за предполагаемое сотрудничество при продаже продукции Apple и Beats, сообщает 23 ноября Reuters.

Apple Jared Smith

В 2018 году только избранным продавцам разрешалось продавать продукцию Apple и Beats на сайте Amazon. it, заявил орган надзора, добавив, что это нарушает правила Европейского союза и влияет на конкуренцию.

И Apple, и Amazon планируют обжаловать штрафы.

Amazon оштарфовали на $77,29 млн, а Apple на $151,32, обязав компании предоставить розничным продавцам подлинной продукции Apple и Beats доступ к Amazon.it.

Напомним, что решение Google, Apple и Amazon удалить социальную сеть Parler со своих платформ говорит о политике двойных стандартов и злоупотреблениях монополией, считают евродепутаты от Болгарии и Бельгии Ангел Джамбазки и Том Вандендрисе.