Тюмень, 23 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Тюменской области пять муниципалитетов уже перевыполнили план по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kraszdrav.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Отмечается, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения региона.

По данным на 23 ноября, в Заводоуковском городском округе план вакцинации выполнен на 110,6%, в Нижнетавдинском районе — на 110,4%, в Ялуторовском районе — на 113%, в Ярковском районе — на 102,8%, в Тюменском районе — на 100,9%. Данные сообщает областной департамент здравоохранения.

Близки к достижению планового показателя Уватский район — 99,9%, Вагайский район — 98,5%, Упоровский район — 94,3%.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.ру» в Тюменской области к 19 ноября был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу в 58%.