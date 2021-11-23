Афины , , 17:01 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Гану и Габон 24 и 25 ноября, продолжая политику расширения и укрепления отношений Греции со странами к югу от Сахары после своего недавнего визита в Руанду. Об этом сообщает AMNA 23 ноября со ссылкой на дипломатические источники.

Гана Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Гана и Габон с 1 января 2022 года займут непостоянное место в Совете Безопасности ООН на два года, а поскольку Греция будет кандидатом в Совет Безопасности ООН в 2025—2026 годах, ей необходимо укреплять связи со странами, входящими в Совет Безопасности ООН.

Греция передаст 150 000 вакцин против COVID-19 Гане и 200 000 — Габону. Министр иностранных дел Габона поблагодарил Грецию за пожертвование, поскольку она была первой европейской страной, предложившей вакцины его стране.

Ожидается, что двусторонние встречи Дендиаса с министрами иностранных дел обеих стран, а также с другими официальными лицами будут сосредоточены на развитии двусторонних экономических отношений.

Греческий министр также посетит греческую школу со 160 учениками в Гане и сделает пожертвование на поддержку этого учебного заведения.