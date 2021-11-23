Ярославль, 23 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Ярославской области завершается вакцинация от гриппа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа «Совигрипп»

На данный момент медики успели привить 63% взрослых и 76% детей от плана. Всего в этом году намерены поставить прививки 438 тысячам взрослых ярославцев и 120 тысячам несовершеннолетних.

Вакцинация завершится 1 декабря 2021 года. Как заверили корреспондента ИА REGNUM в депздраве, недостатка в препаратах «Ультрикс-квадри» и «Совигрипп» регион не испытывает.