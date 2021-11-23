Ташкент, , 16:59 — REGNUM Резиденты Узбекистана получили право на осуществление всех видов биржевых торгов с помощью криптоактивов и токенов, сообщает 23 ноября Кун.уз.

«Теперь резиденты Узбекистана вправе осуществлять на крипто-биржах все виды крипто-биржевых торгов крипто-активами и токенами за национальную валюту», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что с нерезидентами операции осуществляются исключительно за иностранную валюту.

«Выбор крипто-активов в качестве объекта приобретения и соответственно последствия этого выбора являются риском самого покупателя», — подчеркивает издание.

Кроме того сообщается, что на территории Республики Узбекистан запрещается выпуск, регистрация выпуска и размещение крипто-биржами необеспеченных токенов.