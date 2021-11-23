23 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит с ежегодным посланием к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

Мирослава Романенко, , 19:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит с ежегодным посланием к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны. Об этом 23 ноября в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии со статьей 106 конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины», — говорится в опубликованном Железняком обращении Зеленского к председателю Рады Руслану Стефанчуку.

Сообщение о предстоящем выступлении лидера Украины обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Первый независимый», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие ожидают, что послание будет содержать в себе элементы антироссийской пропаганды об ожидаемом «вторжении России».

«Может, он скажет ельцинское: «Я устал, я ухожу», — отреагировал Казимир А.

«Может. Хотелось бы надеяться. Но… вряд ли он просто так отдаст власть. Она затягивает. Она засасывает. Она деформирует личность. Страшное дело это — власть…» — ответила Olga Казимиру А.

«Уверен, возьмёт с архива выступление Пороха (Порошенко — М. Р.) и понесётся… «Агрессия, вторжение, Путин, рука…» — добавил Казимир А.

«И какой очередной инфомусор… мы услышим? Очередное «враг у ворот»?» — поинтересовался Евгений.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Путин «нападет», контроль за вакцинацией ужесточить, партнёры помогут, тарифы повысим», — перечислил Р.В. А. возможные тезисы выступления Зеленского.

«Внутренняя и внешняя политика проводится под действием внешнего влияния. А именно — США и Великобритании, и это печально, а мы говорим про свободу», — заметил Сергей С.

«Судя по двум закорючкам (подпись [Зеленского в опубликованном документе]) — что внутреннее положение — мы в петле, что внешнее положение — мы в петле. Главное, чтоб их на горле граждан не затянули!» — отреагировала Inessa.

«Что ему хозяин скажет, то он и проквакает…» — пишет Игорь.

«Мнение о внутреннем положении: Всё… [плохо], но последнее дно ещё не пробито. Мнение о внешнем положении: Всё… [плохо], но мы пляшем, воруем и просим ещё кредитов», — добавил Vitaliy.

«Расскажет, [что] у нас все хорошо, а всё остальное — ложь… и «Путинская провокация», — отметил SW.

«Опять будет петь песню «Ой, Путин «нападет» и «Давайте у барина скупим списанный хлам…» — пишет Сергей К.

«Одного хочу от него! Заявления об отставке! Своевременно и подарок к Новому Году! Всей стране!..» — отреагировала Лана Ф.

«А перевести «послание» с английского до 1 декабря успеют?» — с сарказмом поинтересовался Олег Валентинович.

«Может, лучше уже без послания? Обычные люди уже увидели всё, что нужно, и сделали соответствующие выводы. Самая бестолковая и безответственная власть, ничего не могут сделать нормально, но по старой привычке с телевизора ну очень красиво говорят!» — подытожила Альбина Б.