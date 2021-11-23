Москва, , 16:58 — REGNUM Министерство финансов России отменило очередное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за возросшей волатильности на рынках, сообщает 23 ноября пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Providefin.ru

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 ноября аукционов по размещению ОФЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об этом принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Напомним, за шесть аукционных дней, проведённых в октябре-ноябре, Минфин разместил ценные бумаги в общей сложности на 118,3 млрд рублей.

При этом, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, за IV квартал 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ на 520 млрд рублей.