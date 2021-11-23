Варшава, , 16:58 — REGNUM Мигранты, продолжающие попытки прорваться на территорию ЕС, пытаются перебраться через пограничную реку Буг на понтонах, заявил 23 ноября замминистра нацобороны Польши Войчех Скуркевич в эфире Radio Zet.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

По его словам, нелегалы таким образом хотят попасть в Любельское воеводство страны.

«Мы видим очень опасные случаи, мигранты собираются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах», — сообщил Скуркевич.

Напомним, с начала ноября польские силовики блокируют попытки нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока пройти через границу Белоруссии и Польши, чтобы попасть в Германию.

При этом Госпогранкомитет Белоруссии сообщает, что польская сторона использовала против мигрантов взрывпакеты и слезоточивый газ.

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