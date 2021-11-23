Ташкент, , 16:58 — REGNUM В Ташкентской области Узбекистана раскрыта подпольная ячейка террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада») (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Подробно.уз.

«Оперативники Службы государственной безопасности и МВД Узбекистана 23 ноября провели спецоперацию, в ходе которой задержали группу лиц, занимавшихся пропагандой экстремистских идей», — говорится в публикации.

Сообщается, что ячейка занималась распространением аудио‑ и видеолекций идейных лидеров религиозных экстремистских и террористических организаций Абдуллы Зуфара и Садыка Самарканди.

«Кроме того, они собирали деньги для боевиков в Сирии и сами планировали пополнить их ряды», — сообщает издание.

«Катиба Таухид валь-Джихад» (KTJ) была создана в 2013 году и представляет собой обширную сеть отрядов боевиков из Средней Азии, большая часть из которых — граждане Узбекистана. Несколько тренировочных лагерей и пропагандистских школ организации расположены в разных точках мира. Боевики организации придерживается модели джихадизма «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).