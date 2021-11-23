Оттава, , 17:01 — REGNUM Пользователи Uber Eats в Онтарио, Канада, вскоре смогут заказывать продукты из конопли через приложение, сообщает 23 ноября BBC.

Марихуана

Клиенты будут делать заказы через розничного продавца каннабиса Tokyo Smoke, а затем забирать их в ближайшем магазине.

Компания отказалась сообщить, будет ли данное предложение действовать в других городах Канады или США.

Напомним, что канадский рынок марихуаны ежегодно оценивается в $4 млрд.

Согласно канадскому законодательству, хотя употребление марихуаны легально с 2018 года, доставка по-прежнему запрещена.

Ранее исполнительный директор компании Дара Хосровшахи заявил, что Uber рассмотрит возможность доставки каннабиса, как только это будет разрешено законодательством США.