Салоники, Греция, , 16:57 — REGNUM 119 мигрантов из Афганистана прибыли в греческий город Салоники специальным чартерным рейсом из Кабула. Об этом сообщает AMNA 23 ноября.

Салоники Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

По данным греческого министерства миграции и убежища, среди пассажиров рейса находятся бывший афганский министр, судьи, видные юристы, женщины-активистки, журналисты и простые граждане, а также их семьи, жизни которых подвергались риску со стороны режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В контексте гуманитарной помощи Афганистану после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Греция предоставила убежище еще 700 гражданам Афганистана (в общей сложности 819), которые временно находятся в Греции до их переселения в третьи страны в соответствии с соглашениями между государствами.

Греция активно участвует в инициативах по правовому урегулированию проблемы беженцев. При этом страна «не прекращает проводить строгую, но справедливую миграционную политику и быть безжалостной в отношении сетей контрабанды и незаконной миграции», — говорится в заявлении министерства.