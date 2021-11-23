Подпорожье, Ленинградская область, 23 ноября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Около пятисот домов города Подпорожье на востоке Ленинградской области остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщает 23 ноября «Леноблводоканал».

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Под отключение попали 263 многоквартирных и 189 частных жилых домов. В связи с проведением аварийных работ в городе Подпорожье приостановлено водоснабжение.

На время отключения для жителей осуществляется подвоз питьевой воды на улицы Красноармейская, 12 — с 15:00 до 17:00, Свирская, 23A — с 17:00 до 19:00, Свирская, 39Б — с 19:00 до 21:00.