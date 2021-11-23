Манчестер, Великобритания, , 16:57 — REGNUM 23 ноября британское издание The Sun сообщило, что руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить «Пари Сен-Жермену» 12 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение контракта с Маурицио Почеттино. Также сообщается, что французский клуб готов отпустить аргентинского специалиста, так как уже нашел ему замену.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтел» Оле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку 20 ноября после разгромного поражения «красных дьяволов» от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче двенадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22.

На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав лишь семнадцать очков после 12-ти сыгранных матчей, идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны Лиги чемпионов «манкунианцев» отделяет шесть очков.