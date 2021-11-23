«ПСЖ» получит от «Манчестер Юнайтед» 12 миллионов евро за Почеттино
Манчестер, Великобритания, 23 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. 23 ноября британское издание The Sun сообщило, что руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить «Пари Сен-Жермену» 12 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение контракта с Маурицио Почеттино. Также сообщается, что французский клуб готов отпустить аргентинского специалиста, так как уже нашел ему замену.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтел» Оле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку 20 ноября после разгромного поражения «красных дьяволов» от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче двенадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22.
На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав лишь семнадцать очков после 12-ти сыгранных матчей, идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны Лиги чемпионов «манкунианцев» отделяет шесть очков.