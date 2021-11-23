Ташкент, 23 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Узбекистане проходит повсеместная высадка деревьев, ежедневно крупные государственные организации и бизнес рапортует о количестве саженцев, высаженных в разных частях страны, передает 23 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Саженцы

В частности, о закладке новой зелёной зоны сообщила сегодня, 23 ноября, компания Uzbekistan Airports. Авиаторы высадили деревья в Ташкенте на территории протяженностью более двух километров и общей площадью около семи гектар и придумали для зеленой зоны звучное название — «Авиационная набережная».

«Мы очень ответственно подошли к распоряжению президента Узбекистана о высадке деревьев. Не было цели провести акцию ради акции, ради отчетности, ради красивых фотографий», — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева, слова которой цитирует ее пресс-служба.

По ее словам, родилась идея сделать парк для людей: на первом этапе посадить деревья, а к лету — выложить дорожки, установить скамейки, «а главное, построить детские площадки в нашей авиационной тематике».

Осуществил сегодня высадку саженцев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе планового объезда территорий в городе Ташкенте.

Мирзиёев в сентябре подписал постановление, согласно которому уровень озеленения общей площади столицы Узбекистана должен достигнуть 30% к 2023 году.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, это постановление является результатом долгой и кропотливой работы, проводимой активными гражданами республики. Граждане страны возмущены фактом, что деревья в Узбекистане вырубаются на нужды местной мебельной промышленности.

В Facebook действует популярное интернет-сообщество Уят. уз, члены которого противодействуют незаконной вырубке, а также строительству на местах детских и спортивных площадок, внутри кварталов, на месте зеленых зон.

Сообщество выступает за развитие столицы, а не за его уплотнение, а также за то, чтобы Ташкент снова стал зеленым.