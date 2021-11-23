Москва, 23 ноября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Росздравнадзор сможет выносить решения о блокировке интернет-ресурсов, размещающих предложения о продаже поддельных медицинских документов. Проект соответствующих поправок в законодательство, подготовленный Минздравом России, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Joe The Goat Farmer Блокировка

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В проекте устанавливаются критерии, являющиеся основаниями для блокировки ресурсов с предложениями о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также предлагаются изменения в законодательство, необходимые для наделения Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке таких ресурсов.

Документом также предусматривается установление обязанности владельцев интернет-ресурсов осуществлять мониторинг для выявления информации о продаже поддельных медицинских документов.