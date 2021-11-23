Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Жителей Ленинградской области предупреждают о сильной метели и гололеде в среду, 24 ноября. Об этом 23 ноября сообщили в региональном управлении МЧС.

Метель freegr

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 ноября на территории Ленинградской области местами ожидается сильный снег, метель, гололед. Температура воздуха ночью составит −1…−6 градусов, на востоке местами до минус 9 градусов, днем ожидается −1…+4 градуса. Утром и днем местами будет дуть сильный ветер, порывы которого будут достигать 15−17 м/с.

«На дорогах сложная обстановка», — говорится в сообщении.

Неблагополучные погодные условия сохранятся в четверг, 25 ноября, и пятницу, 26 ноября. В эти дни также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами порывы ветра 15−17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, на востоке местами до −8…−9 градусов, днем −1…+5 градусов.