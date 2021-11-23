Загреб, , 16:50 — REGNUM Вопрос Боснии и Герцеговины «с учётом роли России как государства-гаранта Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ и статуса Хорватии как одной из сторон этого документа» обсудили 23 ноября в Загребе заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко и дипломатическое руководство Хорватии, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Александр Грушко Council.gov.ru

Так, с хорватской стороны участвовали в переговорах госсекретарь министерства иностранных и европейских дел республики Франо Матушич и директор управления по политическим вопросам Петар Михатов.

Также Грушко встретился в Загребе с советником президента Хорватии по внешней политике Н.Пелицаричем, советником председателя хорватского правительства — В.Дробняком и с главой аппарата председателя правительства республики З.Фрка-Петешичем.

Говоря о теме Боснии и Герцеговины и Дейтонских соглашений, Грушко высказался в их поддержку: принципами этих соглашений являются независимость, суверенитет, территориальная целостность Боснии и Герцеговины, равноправие двух её энтитетов (Босния и Герцеговина и Республика Сербская) и трёх государствообразующих народов — бошняков, сербов и хорватов.

Этим народам «должно быть обеспечено конституционное право на легитимное представительство в органах власти на всех уровнях», подчёркивают в МИД РФ.

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