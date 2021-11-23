Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Всемирно известная косметическая компания Lush объявила о деактивации некоторых аккаунтов в социальных сетях до тех пор, пока платформы не примут меры для обеспечения безопасной среды для пользователей, сообщает 23 ноября BBC.

Lush Снимок с официальной страницы в Instagram @lush

С пятницы, 26 ноября, страницы компании в Instagram, Facebook, TikTok и Snapchat будут закрыты. Политика распространена на все 48 стран, в которых работает Lush.

Теперь представители Lush будут стараться построить более эффективные каналы коммуникации в других местах.

«[Каналы социальных сетей] должны обратить внимание на то, как они влияют на психическое здоровье людей и какой ущерб они наносят пользователям. Опасно их губительное стремление к тому, чтобы алгоритмы постоянно генерировали контент независимо от того, полезен он для читатаелей или нет», — сказал Джек Константин, директор по цифровым технологиям и директор продукции Lush.

Напомним, что Instagram принадлежит Facebook. Поскольку главная цель Facebook — захватить и удержать внимание пользователей, как говорят критики, алгоритм больше склонен кормить читателей теми постами, которые демонизируют людей, с которыми они не согласны, чем сбалансированной новостной статьей. Алгоритм всегда предпочтет подать на блюдечке увлекательную теорию заговора, а не сухую научную информацию.