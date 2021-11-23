Мальмё, Швеция, 23 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, игроки санкт-петербургского «Зенита» прибыли в Швецию на матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 с «Мальме», который начнется в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Ранее сообщалось, что матч «Зенита» с «Мальме» пропустят Сердар Азмун и Станислав Крицюк. Также главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак сообщил, что участие Далера Кузяева остается под вопросом.

На данный момент «Зенит», набрав три очка, идет на третьей позиции в турнирной таблице группы H. «Мальме» без очков занимает последнее место.

Прошлый матч «Зенита» с «Мальме» завершился крупной победой санкт-петербургской команды со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.