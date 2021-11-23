Красногорск, 23 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Транспортное сообщение между микрорайоном «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске и станцией МЦД Опалиха работает с перебоями, сообщают местные жители.

Krasnogorsk-adm.ru Общественный транспорт. Красногорск

Утром 23 ноября время ожидания маршрутки в час пик на остановке «Госпиталь-1» составило около 40 минут. Таким образом, поездка до ближайшей станции метро, «Волоколамской», занимает у пассажиров более одного часа.

Тем, кому требуется проехать дополнительные остановки, проводят в дороге ещё больше из-за сильных пробок на Волоколамском шоссе.

«Выехала в 7 часов, завезла дочку в Чернево в сад, и оттуда до Опалихи ехала полтора часа! Опоздала на пресс-конференцию важную на целый час! С недавних пор пробка уже не только в сторону Москвы до метро, но и в область. Это очень странно», — написала одна участниц районного сообщества в Instagram.

Из-за проблем с автобусным сообщением между станцией и микрорайоном процветает бизнес у таксистов-бомбил, которые берут за поездку от 50 до 100 рублей в зависимости от времени суток и загруженности салона.

За два года работы с момента открытия МЦД-2 власти Красногорска так и не организовали удобного автобусного сообщения между «Изумрудными холмами», где проживают тысячи людей, и станцией Опалиха, хотя их напрямую через лесопарк соединяет малозагруженная улица Светлая. Однако все маршруты составлены так, что автобусы теряют в пробках и отклонениях от прямого пути время, и поездка вместо пяти-шести минут как у автомобиля растягивается на десятки минут.

Напомним, несколько лет назад для решения проблемы пробок в подмосковном Красногорске построили крупную автомобильную развязку с общей стоимостью более 14 млрд рублей.