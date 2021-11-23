Воронеж, , 16:48 — REGNUM Разработчики проекта запуска метробуса в Воронеже подготовят предложения по повышению стоимости проезда — специалисты считают действующую стоимость проезда в городе «экстремально низкой».

Маршрутка. Воронеж Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

«В целом сейчас на воронежском транспорте экстремально низкий тариф, который даже без совершенствования транспортной системы не способен поддерживать её работу. Это сфера ответственности областных властей», — цитируют «Вести-Воронеж» начальника управления транспортного планирования «РосдорНИИ» Владимира Пащенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запуск первой линии для движения метробусов в Воронежской области анонсировали на 2025 год. Протяжённость линии планируется в 22 км, она соединит район Воронежского государственного университета и аэропорт «Воронеж». Предварительная стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей.

Отметим, что в мае этого года заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил о том, что тариф на проезд в общественном транспорте для его качественной работы должен быть выше на 15 рублей действующего.

В последний раз тариф на проезд в общественном транспорте повышали в октябре 2019 года, с 17 рублей до 23 рублей по наличному расчёту и до 21 рубля по безналичному.

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